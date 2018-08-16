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| | Google расширила программу оплаты за поиск уязвимостей

Google расширила программу оплаты за поиск уязвимостей

Сегодня, 15:30

По словам представителей Google, главное – это чтобы исправление ошибок приводило не просто к удалению определённого контента, а к изменению в коде.

Эксперты отмечают, что интернет-платформы компании достаточно уязвимы не только для профессиональных хакеров, но и для обычных людей, у которых много времени. Например, среднестатистические пользователи могут найти обходные пути, чтобы не платить за пользование платными приложениями Google или без ограничений пользоваться запрещённым в некоторых случаях контентом.

Именно для такого и был расширен проект по вознаграждению тех, кто находит ошибки. Также программа предполагает оплату за поиск багов, связанных с обходом системы восстановления учётной записи или подбора пароля путём случайно подбора букв и цифр.


Ирина Летинская
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