Google расширила программу оплаты за поиск уязвимостей

По словам представителей Google, главное – это чтобы исправление ошибок приводило не просто к удалению определённого контента, а к изменению в коде.

Эксперты отмечают, что интернет-платформы компании достаточно уязвимы не только для профессиональных хакеров, но и для обычных людей, у которых много времени. Например, среднестатистические пользователи могут найти обходные пути, чтобы не платить за пользование платными приложениями Google или без ограничений пользоваться запрещённым в некоторых случаях контентом.

Именно для такого и был расширен проект по вознаграждению тех, кто находит ошибки. Также программа предполагает оплату за поиск багов, связанных с обходом системы восстановления учётной записи или подбора пароля путём случайно подбора букв и цифр.

Ирина Летинская