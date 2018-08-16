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| | Разработчики CS:GO добавили в игру MP5 с глушителем

Разработчики CS:GO добавили в игру MP5 с глушителем

Сегодня, 15:06

Теперь данный пистолет-пулемет можно использовать вместо любимого среди игроков MP7. Пока оружие доступно исключительно в игре против ботов, Deatmatch-серверах и нерейтинговых матчах.

 

Преданным фанатам популярного сетевого шутера известно, что MP5 с глушителем был доступен достаточно давно, если быть точнее, то с 2011 года в бете CS:GO. В финальной версии его, однако, решили заменить на упомянутый выше МР7.

Пользователь Reddit в 2017 году обнаружил изображение МР5-SD в клиентских файлах вместе со скриншотами новых карт, которые планируют в игру добавить позднее. Точные даты пока остаются неизвестными.

В Counter-Strike и Counter-Strike: Source присутствовала версия MP5 только без глушителя. В Global Offensive до недавних пор было также, однако разработчики вносили изменения в каноничные виды оружия и ранее. К примеру, они заменили некоторые виды оружия из предыдущих частей и ввели два новых пистолета CZ75 Auto и R8 Revolver. Последний из них добавили зимой 2015 года.

 

Помимо добавленного с новым патчем MP5 с глушителем, Valve также исправила давно докучавший фанатам баг, из-за которого пользователи теряли свои пакеты. Помимо этого, разработчики смогли исправить графические ошибки Panorama UI и обновили сразу несколько скинов из последнего кейса.


Николай Офицеров
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