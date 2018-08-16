Samsung выпустит свой самый бюджетный смартфон за 100 долларов

В Сети опубликована цифровая версия руководства пользователя гаджета, который станет самым доступным во всей линейке компании.

Южнокорейская компания Samsung выпускает новый смартфон Galaxy J2 Core со съемной задней крышкой с опцией замены аккумулятора, двумя слотами sim-карты, Wi-Fi, Bluetooth, 4G LTE и MicroUSB. Аппарат станет самым бюджетным среди всех созданных компанией мобильных гаджетов, на рынке его можно будет купить менее, чем за 100 долларов.

Ранее сообщалось, что Samsung выпустит смартфон Galaxy X за 2000 долларов. Аппарат получит OLED-дисплей на 7,3 дюйма, но точные параметры разработчики обнародуют немного позже. Он, видимо, будет игровым, камеры явно порадуют клиентов, но их разрешение пока неизвестно.

Никита Готский