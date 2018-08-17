Throwboy создали подушки для поклонников техники Apple

В честь 20-летия iMac G3 открылся сбор средств на предметы интерьера в виде различной техники Apple, а именно подушки магазина Throwboy.

Идея должна понравиться любителям «яблочной» техники, и с продажами данных аксессуаров проблем не будет, считают в Throwboy. Бренд хорошо относится к технике Apple и много лет следит за новинками.

Недавно юбилей отпраздновал один из самых известных компьютеров Apple, в своё время совершивший прорыв на рынке техники. В Throwboy не могли обойти эту дату стороной, и начали собирать деньги на пошив подушек в виде различной техники. Легендарный первый iPhone 2007 года, первый iPod 2001 года, и многие другие, в том числе, конечно iMac G3.

Подушки гипоаллергенные, мягкие и приятные на ощупь, так что их вполне можно использовать не только как предмет украшения интерьера, но и по прямому назначению. Размер у них средний, примерно 33х33х13 см, и весят примерно полкило. Вся коллекция из пяти подушек будет стоить 135 долларов, но можно покупать и отдельно. Одна подушка будет стоить примерно 30 долларов, а две – 54, но выгоднее всего конечно покупать всю коллекцию разом, так цена одной будет самая низкая.

Святослав