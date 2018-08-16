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| | Яндекс ищет дистрибьюторов для секретного смартфона

Яндекс ищет дистрибьюторов для секретного смартфона

Сегодня, 23:30

Слухи о новом секретном телефоне от Яндекса стали появляться ещё в начале прошлого месяца. Телефон уже появился в реестре устройств, разрешённых для ввоза в ЕЭС.

 

Секретным данный гаджет называют потому, что Яндекс не раскрывает его технических характеристик, видимо утаивая какую-то инновацию, которая поразит всех, когда телефон выйдет в продажу. По предварительным оценкам специалистов, гаджет будет стоить 10-20 тыс. рублей, и иметь характеристики, схожие с китайскими аналогами в этой цене.

На данный момент компания пытается договорится о продажах устройства с дистрибьюторами, но это вызвало проблемы, из-за требования Яндекса о минимальной наценки от себестоимости в 8%. Эксперты отметили, что такая наценка слишком низка, обычно у смартфонов она составляет как минимум 30%.

Ожидается, что начало продаж будет именно в России, первая партия будет 20 тыс. штук. Несколько компаний уже рассматривают предложения Яндекса, пока не дав категорический отказ на продажу новинки.


Святослав
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