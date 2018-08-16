В США использовали искусственный интеллект для безотходности в торговле

Технология Shelf Engine применяется в более чем сотне торговых сетей на территории США.

По словам автора идеи Стефана Калба, он обнаружил, что в одном из гастрономов Сиэтла выбрасывается слишком много еды – 28%. Для снижения такого «астрономического» числа он, объединившись с ещё несколькими специалистами, разработал программу, прогнозирующую заказы. При её создании задействовали искусственный интеллект, чтобы механизм мог сам в дальнейшем обучаться.

Официальный запуск алгоритма для безотходности в торговли состоялся в 2016 году, и с тех пор его старались улучшать благодаря большому количеству инвестиций в стартап. Прогнозирование пищевых товаров для магазинов основано на анализе архивов заказов, а также данных о продажах. По словам Стефана Калба, Shelf Engine поможет увеличить прибыль на 25%, а отходы сократить с 30% до 16-18%.

Ирина Летинская