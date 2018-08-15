Дуров призвал пользователей во «ВКонтакте» выступить против Альянса за Орду

Программист и предприниматель Павел Дуров 15 августа очень удивил пользователей «ВКонтакте». Он опубликовал сообщение необычного содержания.

Пост Дурова находился в Сети всего пару минут, а потом его удалили. Этого времени хватило, чтобы его просмотрели 2100 раз. Публикация получила 105 отметок «Нравится» и несколько репостов. Дуров призвал юзеров выступить против Альянса за Орду в компьютерной игре World of Warcraft: Battle for Azeroth. Пользователи активно обсуждают поступок создателя мессенджера Telegram. Большинство юзеров склоняются к мысли, что страницу Дурова взломали. В течение нескольких минут ситуацию исправили, но доказательства существования необычного сообщения предпринимателя остались.

Наличествует альтернативная версия, будто Дуров является заядлым геймером и просто не сдержал своих эмоций и выдал виртуальному сообществу свои пристрастия. Эту версию поддержали меньше пользователей Сети, чем предположение о взломе аккаунта.

Домбровский Сергей