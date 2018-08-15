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| | Самый большой и самый дешевый iPhone показали на видео

Самый большой и самый дешевый iPhone показали на видео

Сегодня, 20:43

Технические особенности новинок раскрыли до их официальной презентации в сентябре.

В Сети появилось видео, на котором показали самый большой и самый дешевый iPhone. Их официальная презентация состоится в сентябре текущего года, но благодаря инсайдерам уже сейчас можно оценить технические характеристики гаджетов. В частности, компания Apple намерена выпустить в продажу модели смартфонов с диагоналями экранов 5,8 и 6,5 дюйма, а кроме того бюджетную версию с диагональю экрана 6,1 дюйма.

Известно, что новинки оборудованы безрамочным экраном, имеют встроенный функционал для распознавания лиц Face ID, при этом работу гаджетов будут обеспечивать процессора по типу А12. У флагманских моделей будут присутствовать двойная камера, а у более младших – одинарная.

В опубликованном в Сети ролике представлены макеты, созданные в соответствии с полученной информацией о новинках. Благодаря им пользователи наглядно могут оценить разницу в размерах между разными смартфонами одного бренда.


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