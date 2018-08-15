Половой акт с роботом поможет укрепить отношения в семье

Во время стремительного развития роботов такое заявление может отпугнуть многих. Но стоит задуматься о мнении ученых на этот счет.

Профессор Марина Ашаде, изучающая влияние экономики и технологий на секс и любовь выяснила, каким образом секс с роботом может укрепить отношения в семье. В своей книге эсперт пишет, что брак, как и технологии, не стоит на месте. В пример она приводит микроволновку, описывая, как она упростила работу по дому и повысила качество семейной жизни.

Секс-роботы произведены из из силикона и управляются искусственным интеллектом. У них есть возможность развивать тему разговора и даже флиртовать. Профессор уверена, что половой акт с роботом поможет избавиться от измен и улучшит качество брака, однако, некоторые ученые не совсем согласны с этим. Их опасения связаны с тем, что упадет рождаемость и роботы разрушат институт брака. Марина Ашаде уверена, что этого не произойдет и браки станут только крепче. Ведущие медики предупреждают, что роботы снижают потенцию и являются разносчиками инфекций.