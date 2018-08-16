Google запретила функцию записи звонков в новом Android 9.0 Pie

Получить доступ к данной опции можно только через корневую файловую систему устройства, что в некоторых случаях практически невозможно. Представители компании аргументировали такое решение тем, что записывать разговоры вправе только спецслужбы.

Google объявила «войну» шпионской функции и запретила запись разговоров в новом Android 9.0 Pie. Об этом проинформировал портал XDA Developers со ссылкой на заявление представителей компании. Уточняется, что получить доступ к данной функции в обновленной ОС можно будет только через корневую файловую систему, что для некоторых пользователей является практически невозможным, так как они не имеют понятия о root-доступе. Таким образом непродвинутые юзеры, скорее всего, не смогут установить программы для записи разговоров. Представители Google объяснили свое решение тем, что записывать телефонные звонки могут только спецслужбы.

Следует отметить, что Google начала борьбу со шпионской функцией еще с выхода ОС Android 6 Marshmallow. Тогда разработчики убрали специальный API для записи телефонных разговоров.

Виктория Озерова