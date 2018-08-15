Стала известна стоимость новых iPhone

Новые модели смартфонов будут стоить дешевле старых аналогов, сообщили эксперты.

Уже в сентябре текущего года компания-производитель Apple проведет официальную презентацию новики - iPhone X и iPhone X Plus. Однако уже сейчас стала известна предположительная стоимость новых гаджетов. В частности, за обновленную версию iPhone X покупателям придется отдать от 59 000 до 63 000 рублей, то есть даже меньше, чем за модель вышедшую раньше. Однако эксперты прогнозируют большой спрос на iPhone X Plus, стоимость которого составит около 65 500 рублей. Но помимо этого ожидается презентация бюджетной версии смартфона за 49 000 рублей. Особенностью недорого гаджета станет наличие ЖК-экрана.

Ранее была обнаружена заявка по патентам и торговым знакам США от Apple, в которой компания регистрировала технологию для идентификации человека с помощью iPhone. Эта технология позволит использовать смартфон вместо документа, удостоверяющего личность.