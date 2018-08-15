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| | Война операторов: МТС украл идею «Билайна» с безлимитным тарифом

Война операторов: МТС украл идею «Билайна» с безлимитным тарифом

Сегодня, 13:40

Накануне представители «Билайна» поделились новостями о том, что компания уже довольно давно занимается подготовкой собственного предложения, которое абоненты получат уже к сентябрю.

«Мы обещаем сделать все для того, чтобы сделать его самым лучшим из доступных на рынке: честным, прозрачным и самым выгодным для клиентов. Видимо, коллеги из МТС узнали о наших планах из какого-то источника, а потому решили опередить нас на пару недель, поторопившись выпустить объявленный сегодня продукт. Помимо этого, уже с завтрашнего дня на наших тарифах линейки «ВсеМОЁ!» также начинает действовать опция с безлимитным интернетом от «Билайн», - заявили представители оператора. 

Таким образом, «Билайн» практически прямо заявил, что МТС украл у них идею безлимитного тарифа. В социальных сетях по этому поводу сразу начались шутки, что операторы затеяли нешуточную войну за клиентскую базу. Многие отметили, что верить тому, что «Билайн» якобы придумал аналогичное предложение с безлимитами, как у МТС, довольно сложно, ведь этот пост, скорее, является реакцией на заявление прямого конкурента.

Стоит напомнить, что МТС ранее заявили, что готовы к концу лета представить новый тариф, в который будет включено безлимитное общение и неограниченное использование интернета.

Специалисты уже дали ему название «Тарифище». Стоимость его начинается от 650 рублей и возрастает в зависимости от количества выбранных минут на звонки. Пользователю доступно 800, 1500 или даже 3000 минут.


Николай Офицеров
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