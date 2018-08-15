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| | Apple создает чип для считывания информации о здоровье

Apple создает чип для считывания информации о здоровье

Сегодня, 12:58

Технологический гигант Apple опубликовал в Сети 1 августа этого года объявление по поиску инженера, способного разработать датчики для считывания информации о здоровье пользователя.

 

Компания хочет найти специалиста, который создаст устройства для получения данных о самочувствии человека. Корпорация Apple в последнее время обеспокоилась подделками. Требования к техническому эксперту на данную вакансию очень высокие. Инженер должен не только разработать чип для считывания информации о здоровье, но и сделать так, чтобы другие предприятия не смогли скопировать новинку в ближайшее время.

Apple намерена продолжить работу по созданию оптических датчиков. Эти сенсоры могут контролировать частоту сердечных сокращений. Еще «яблочная» компания разыскивает архитектора ASIC для грядущих девайсов Apple. Сейчас становится все более популярным здоровый образ жизни.

Сотрудники американской корпорации проанализировали сложившуюся на рынке ситуацию и решили разработать устройства для контроля за самочувствием людей. Эти девайсы должны пользоваться повышенным спросом.


Домбровский Сергей
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