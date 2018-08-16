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| | Никаких сюрпризов: Эксперты назвали смарфон с самым совершенным дисплеем

Никаких сюрпризов: Эксперты назвали смарфон с самым совершенным дисплеем

Сегодня, 07:20

Им оказался, что не удивило абсолютно никого, новый флагманский девайс Samsung Galaxy Note 9, обошедший ближайших конкурентов по всем характеристикам.

 

Проводили данное исследование эксперты ресурса DisplayMate, которые захотели установить, какой смартфон из представленных на рынке предложений обладает самым совершенным дисплеем.

До настоящего момента лидером был его предшественник – Galaxy Note 8. Потому эра доминирования Samsung на рынке экранов для смартфонов не заканчивается, ведь он опустился на вторую позицию и уступил мощной новинке пальму первенства. Здесь, как отметили пользователи на просторах социальных сетей, никаких сюрпризов гиков не поджидало.

Согласно опубликованным данным, дисплей Galaxy Note 9 оказался ярче почти на 27 процентов. Помимо этого, была отмечена улучшенная в несколько раз характеристика цветопередачи. В итоге экран удостоили рейтинга A+, который по признанию администрации портала, является самой высшей оценкой из когда-либо присуждаемых.

Также специалисты добавили комментарий лично от себя, в котором заявили, что Samsung Galaxy Note 9 – это «самый инновационный и высокопроизводительный смартфоны, который они когда-либо имели возможность тестировать». Корейцы, убеждены эксперты DisplayMate, на этот раз смогли превзойти самих себя.


Николай Офицеров
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