Новая уязвимость macOS позволяет взломать MacBook в один клик

Известный IT-эксперт Патрик Уордл на хакерской конференции DEF CON представил доклад под названием «Мышь сильнее меча». Специалист рассказал о новой уязвимости операционной системы macOS.

Этот баг позволяет взломать MacBook в один клик. При этом хакер действует в удаленном режиме и без проблем обходит систему безопасности компьютера. Кибрермошенник просто кликает объекты и получает доступ к конфиденциальной информации пользователя. Патрик Уордл удивился тому, насколько легко можно взломать macOS. Вполне тривиальные действия способны привести к катастрофическим последствиям. В один клик хакеры обходят множественные механизмы защиты MacBook.

Руководители компании Apple оповещены о существующей проблеме. Программисты уже разработали пакет обновлений Kext. Приложение надежнее защитит компьютеры юзеров. Эксперт Уордл все равно не перестает расстраивать пользователей, поскольку обойти данное обновление несложно. Для этого нужно написать пару строчек кода. Серьезную уязвимость заметили случайно. Только следующая версия системы Mojave полностью заблокирует возможность взломать MacBook в один клик.

Домбровский Сергей