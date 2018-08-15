Новый ноутбук MSI WS65 с Intel i9 появится в магазинах в сентябре

Новый ноутбук MSI серии WS65 высокие технические характеристики. Самые высокостоящие устройства оснастят чипсетами Intel i9.

Компания MSI обнародовала дату выпуска ноутбуков линейки WS65. Новые аппараты появятся в магазинах в сентябре этого года. Портативные компьютеры оснастят экранами на матрице IPS размером 14 дюймов. Устройство сможет работать в автономном режиме на протяжении восьми часов. Емкость ОЗУ ноутбука составляет 16 ГБ. MSI серии WS65 получит видеокарту Nvidia Quardo P4200.

Аппарат имеет стандартные разъемы. В США стоимость устройства стартует от 900 долларов и выше. Цена ноутбука зависит от технических характеристик. В базовой комплектации предлагаются усредненные возможности, а в более продвинутых версиях они расширяется, но и стоимость товара становится выше.

Домбровский Сергей