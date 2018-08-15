«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

Мнения

«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

 Посмотрев новые снимки знаменитости, подписчики задались вопросом, сколько нужно было выпить,

Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

От Редактора

Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

 Пользователям социальных сетей показалось, что далеко не все российские знаменитости, критикующие

Сюжеты:

Apple позволит пользователям Siri «настроиться» на свой голос Дочка Петросяна рассказала об отношениях с родителем «Кровь из ушей»: Бузова распугала туристов на своем концерте Кассету с первым демо Земфиры продают за 3,5 млн рублей Петросян и Степаненко имеют дополнительное неразделенное имущество Желая остудить у Петросяна 80% имущества Степаненко наняла адвоката Путина 37-летняя звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин впервые станет отцом «Голый» костюм: Киркоров оконфузился на выступлении в Анапе У обрушившегося моста в Италии есть «братья-близнецы» в Венесуэле и Ливии «Я в деревне или в Москве?»: Абоненты Билайн начали массово жаловаться на отсутствие интернета Илон Маск объяснился с самым опасным хакером конца XX века шифрами Американский губернатор затроллил Трампа гифкой с Путиным
| | Новый ноутбук MSI WS65 с Intel i9 появится в магазинах в сентябре

Новый ноутбук MSI WS65 с Intel i9 появится в магазинах в сентябре

Сегодня, 12:01

Новый ноутбук MSI серии WS65 высокие технические характеристики. Самые высокостоящие устройства оснастят чипсетами Intel i9.

 

Компания MSI обнародовала дату выпуска ноутбуков линейки WS65. Новые аппараты появятся в магазинах в сентябре этого года. Портативные компьютеры оснастят экранами на матрице IPS размером 14 дюймов. Устройство сможет работать в автономном режиме на протяжении восьми часов. Емкость ОЗУ ноутбука составляет 16 ГБ. MSI серии WS65 получит видеокарту Nvidia Quardo P4200.

Аппарат имеет стандартные разъемы. В США стоимость устройства стартует от 900 долларов и выше. Цена ноутбука зависит от технических характеристик. В базовой комплектации предлагаются усредненные возможности, а в более продвинутых версиях они расширяется, но и стоимость товара становится выше.


Домбровский Сергей
Новости по теме
Компания HP анонсировала выход игрового ноутбука Pavilion Gaming Laptop
Компания HP анонсировала выход игрового ноутбука Pavilion Gaming Laptop

Американская компания HP сообщила о выходе игрового ноутбука под названием Pavilion Gaming Laptop. Ноутбук считается бюджетным. Начальная цена составит в США…

Xiaomi презентовала светящийся игровой ноутбук Mi Gaming Laptop
Xiaomi презентовала светящийся игровой ноутбук Mi Gaming Laptop

Известная китайская компания Xiaomi анонсировала свой новый игровой ноутбук Mi Gaming Laptop с подсветкой во время презентации смартфона Mi Mix 2s.

В России появится обновленный ультратонкий ноутбук от Lenovo
В России появится обновленный ультратонкий ноутбук от Lenovo

Скоро жители России смогут приобрести новую модель ноутбука от производителя Lenovo, которая называется ThinkPad X1 Carbon. Ультратонкая новинка весит всего…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости