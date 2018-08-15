Камера LG G6 получила режим Super Bright Camera из LG G7

Теперь светодиодную вспышку основной камеры смартфона LG G6 можно использовать для серийной съемки. Качество фото, сделанных ночью значительно улучшится.

Камера LG G6 получила режим Super Bright Camera. Компания-производитель выпустила обновление. Приложение доступно для операторов Verizon. Эксперты ожидают, что появится возможность воспользоваться обновлением в ближайшем будущем во всех регионах. При Super Bright Camera сенсор изображения получает данные из четырех соседних пикселей и изображение выходит светлым. С помощью светодиодной вспышке камеры LG G6 можно сделать анимацию в формате GIF.

Новый режим работы позволяет подбирать больше оттенков. В результате снимки становятся более качественными. Такая же функция есть у гаджета LG G7. Владельцы этих аппаратов уже испытали на себе преимущества режима Super Bright Camera. Они расхвалили его, поэтому производитель решил выпустить обновление для LG G6, чтобы привлечь к этим телефонам максимальное количество покупателей.

Домбровский Сергей