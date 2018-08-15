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| | Камера LG G6 получила режим Super Bright Camera из LG G7

Камера LG G6 получила режим Super Bright Camera из LG G7

Сегодня, 22:40

Теперь светодиодную вспышку основной камеры смартфона LG G6 можно использовать для серийной съемки. Качество фото, сделанных ночью значительно улучшится.

 

Камера LG G6 получила режим Super Bright Camera. Компания-производитель выпустила обновление. Приложение доступно для операторов Verizon. Эксперты ожидают, что появится возможность воспользоваться обновлением в ближайшем будущем во всех регионах. При Super Bright Camera сенсор изображения получает данные из четырех соседних пикселей и изображение выходит светлым. С помощью светодиодной вспышке камеры LG G6 можно сделать анимацию в формате GIF.

Новый режим работы позволяет подбирать больше оттенков. В результате снимки становятся более качественными. Такая же функция есть у гаджета LG G7. Владельцы этих аппаратов уже испытали на себе преимущества режима Super Bright Camera. Они расхвалили его, поэтому производитель решил выпустить обновление для LG G6, чтобы привлечь к этим телефонам максимальное количество покупателей.


Домбровский Сергей
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