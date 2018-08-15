«ВКлевере»: новый набор стикеров от «ВКонтакте» породил ироничное прозвище соцсети

Два новых набора стикерпаков «ВКонтакте» вызвали у пользователей различную реакцию и породили новое ироническое прозвище социальной сети.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» получили пару новых стикерпаков. Официально бесплатный набор с девочкой, у которой четыре пальца - Мэйбл Пайнс, героиней анимационного сериала «Гравити Фолз». Оригинальная новинка понравилась многим.

Второй стикерпак, Манул Маня вызвал бурю возмущения.

Во-первых, лицо викторины «Клевер» сама по себе неприятный персонаж. Теоретически ей известны ответы на все вопросы, но никто не получил их от неё. Пользователи отмечали неудовлетворительную прорисовку картинки и раздражение от рекламы не к месту.

Во-вторых, для их получения необходимо регистрироваться в игре и принять в ней участие. Дважды в день по будням, один раз по выходным и пользователь получит лишь первые четыре стикера.

В-третьих, даже после выполнения всех условий, в виде дополнительных заданий после викторины, стикеры иногда не добавлялись, также, как и клевесы, виртуальная валюта, конвертируемая в рубли.

Такая назойливая реклама породила ещё одно ироническое прозвище социальной сети - «ВКлевере».