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| | Apple позволит пользователям Siri «настроиться» на свой голос

Apple позволит пользователям Siri «настроиться» на свой голос

Сегодня, 12:00

Новые разработки в функционале голосового помощника Siri позволят эффективнее защитить данные пользователя от нежелательного вторжения и предоставить эту услугу по выбору владельца.

При всех несомненных достоинствах, у этого приложения всё же есть небольшой изъян: кроме владельца электронного устройства голосовую команду может отдать любой посторонний человек. Это таит потенциальную опасность для персональных данных пользователя. Теперь Apple с помощью специального аудиодатчика даст возможность хозяину гаджета настроить голосовой ассистент на звук своего голоса. Идентификация владельца устройства позволит защитить некоторые важные приложения смартфона, например, интернет-банкинг.

Пользователь устройства может по своему усмотрению настроить голосовой помощник и предоставить доступ к устройству другим лицам. Такой аудиоконтроль повысит безопасность данных владельца гаджета. Кроме этого, в Siri будет возможным составление библиотеки из слов, которые сохранят набор предпочтений пользователя. Кстати, Siri – это один из немногих на сегодня существующих голосовых ассистентов, поддерживающий русский язык. Он может по просьбе владельца позвонить нужному абоненту, ответить на вопрос о погоде и включить любимую музыку владельца гаджета.


Дмитрий Брокгауз
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