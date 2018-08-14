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| | Компания HTC отказалась от производства смартфонов

Компания HTC отказалась от производства смартфонов

Сегодня, 21:44

Какая компания возьмется за изготовление аппаратов великого бренда, к сожалению, не известно.

Компания HTC отказалась производить сборку своих высококачественных смартфонов. Впрочем, шаг совсем не удивителен, так давно делает компания Apple. В скором времени технологии передадут партнерам.

Сообщается, что аутсорсинг предпочитают многие производители мобильных устройств и бытовой техники. Подобным образом поступает Apple. Большую часть своего товара они отдают на сборку китайским заводам.

Первый аппарат, который отдаст HTC, будет U12 Life. Девайс представляет собой 6-дюймовый экран, двойную камеру, оснащенную 16 МП и 5 МП и аккумулятор мощностью 3600 мАч. Устройство имеет операционную систему Android 8.1, которую можно обновить до 9 Pie.

HTC полностью не отказывается от изготовления, компания только не будет собирать смартфоны, а саму разработку бросать не намерена. Кстати, кто именно будет посредником неизвестно.


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