«Тарифище»: МТС анонсировал новый тариф с безлимитным интернетом и звонками

Обладатели нового тарифа могут тратить на развлечения и звонки гораздо меньше.

Сотовое покрытие МТС к концу лета анонсирует новый тариф, который включает безлимитное общение и неограничное пользование интернетом. О такой информации сообщают на интернет-портале оператора.

Тариф специалисты МТС прозвали «Тарифище». Пакет оснащен 500 СМС, а также 500 минут для звонков для любого оператора. Стоимость нового тарифа начинается от 650 руб и возрастает от количества выбранных минут на звонки. Пользователь может заказать 800, 1500 или же 3000 минут (столько же можно заказывать и СМС).

Однако не все так замечательно. Если путешествовать по РФ и исчерпть 500 МБ, то скорость до конца месяца снижается до 128 Кбит/сек. Также безлимитный интернет нельзя раздавать через Wi-Fi.

А тем временем «Билайн» запускает безлимитный интернет, который внедрят в тариф «Все мое». Услугами можно будет пользоваться с сентября.