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От Редактора

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| | Месседжер Telegram празднует пятый день рождения

Месседжер Telegram празднует пятый день рождения

Сегодня, 17:59

14 августа в 2013 году бизнесмен Павел Дуров анонсировал работу своего нового «детища».

14 августа 2018 года месседжер Telegram празднует собственный пятый день рождения. Первая версия данного ресурса для общения появилась для гаджетов, работающих на iOS. Создателем месседжера является основатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров, он же и начал позиционировать Telegram как самое защищенное место для коммуникации в Сети. Технологию шифрования месседжера разработал старший брат Дурова.

Все большую популярность Telegram начал обретать с 2015 года, когда пользователям стали доступны стикеры. При этом появилась возможность бесплатного добавления любых своих стикеров.

В 2018 году ФСБ запросило у администрации месседжера ключи доступа к перепискам для выявления террористов, но Telegram отказался предоставлять их. Вскоре через суд была предписана блокировка месседжера на территории России, однако он функционирует по сей день.


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