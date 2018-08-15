«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

Мнения

«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

 Посмотрев новые снимки знаменитости, подписчики задались вопросом, сколько нужно было выпить,

Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

От Редактора

Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

 Пользователям социальных сетей показалось, что далеко не все российские знаменитости, критикующие

Сюжеты:

Дочка Петросяна рассказал об отношениях с родителем «Кровь из ушей»: Бузова распугала туристов на своем концерте Кассету с первым демо Земфиры продают за 3,5 млн рублей Петросян и Степаненко имеют дополнительное неразделенное имущество Желая остудить у Петросяна 80% имущества Степаненко наняла адвоката Путина 37-летняя звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин впервые станет отцом «Голый» костюм: Киркоров оконфузился на выступлении в Анапе У обрушившегося моста в Италии есть «братья-близнецы» в Венесуэле и Ливии «Я в деревне или в Москве?»: Абоненты Билайн начали массово жаловаться на отсутствие интернета Илон Маск объяснился с самым опасным хакером конца XX века шифрами Американский губернатор затроллил Трампа гифкой с Путиным «Если ты меня не любишь»: Дочь Маликова спровоцировала слухи о романе с Кридом
| | Голосовой помощник назвал дату анонса нового смартфона Vivo

Голосовой помощник назвал дату анонса нового смартфона Vivo

Сегодня, 06:20

Важная информация о новом смартфоне появится 20 августа этого года.

 

Передовые аппараты Vivo оснащены голосовым помощником Jovi, разработанным на базе искусственного интеллекта (ИИ). Владельцы гаджетов задали ему вопрос о предстоящих изменениях линейки Vivo X23. Голосовой помощник назвал дату анонса нового мобильного устройства – 20 августа. Эксперты предполагают, Vivo X23 получит чипсет Snapdragon 670 или Snapdragon 710, ОЗУ объемом не менее 6 ГБ, сдвоенную камеру и поддержку быстрой зарядки.

Инсайдеры уверяют, одну из версий Vivo X23 оснастят подэкранным дактилоскопическим датчиком. Китайские технические специалисты заявляют, что Vivo может стать первой компанией, разработавшей и выпустившей мобильный телефон с ОЗУ емкостью 10 ГБ. Если презентация аппарата реально состоится в указанную дату, то в ближайшие дни производитель официально объявит об этом событии.


Домбровский Сергей
Новости по теме
Смартфон Vivo Xplay7 получит выдвижную камеру
Смартфон Vivo Xplay7 получит выдвижную камеру

Компания-производитель Vivo официально презентовала самый безрамочный смартфон Vivo Apex. Согласно обнародованным данным, экран аппарата занимает 91% передней…

В Индии продают новый смартфон Vivo Y53i на базе ОС Android 6.0
В Индии продают новый смартфон Vivo Y53i на базе ОС Android 6.0

В магазинах Индии появился бюджетный смартфон Vivo Y53i, функционирующий на базе ОС Android 6.0. Данную операционную систему впервые представили миру в 2015…

В Сети появилась фотография нового безрамочного смартфона Vivo Xplay7
В Сети появилась фотография нового безрамочного смартфона Vivo Xplay7

 Снимок был обнародован источниками без указания модели. Некоторые пользователи предполагают, что это может быть не Vivo Xplay7, а финальная версия Vivo Apex.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости