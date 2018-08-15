Голосовой помощник назвал дату анонса нового смартфона Vivo

Важная информация о новом смартфоне появится 20 августа этого года.

Передовые аппараты Vivo оснащены голосовым помощником Jovi, разработанным на базе искусственного интеллекта (ИИ). Владельцы гаджетов задали ему вопрос о предстоящих изменениях линейки Vivo X23. Голосовой помощник назвал дату анонса нового мобильного устройства – 20 августа. Эксперты предполагают, Vivo X23 получит чипсет Snapdragon 670 или Snapdragon 710, ОЗУ объемом не менее 6 ГБ, сдвоенную камеру и поддержку быстрой зарядки.

Инсайдеры уверяют, одну из версий Vivo X23 оснастят подэкранным дактилоскопическим датчиком. Китайские технические специалисты заявляют, что Vivo может стать первой компанией, разработавшей и выпустившей мобильный телефон с ОЗУ емкостью 10 ГБ. Если презентация аппарата реально состоится в указанную дату, то в ближайшие дни производитель официально объявит об этом событии.

Домбровский Сергей