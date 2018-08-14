Следственный комитет будет взламывать телефоны россиян китайскими комплексами

Соответствующая информация была распространена отечественными средствами массовой информации, которая ссылается на пресс-службу военного управления СК.

Согласно имеющимся данным, следственный комитет уже закупил китайские комплексы, с помощью которых сможет декодировать защищенные мессенджеры в телефонах россиян. В их число входит и Telegram, которому в России, по всей видимости, объявили войну.

Ведомство закупило два чемодана с комплексом iDC-8811 Forensic MagiCube, общая стоимость которых составляет 5 миллионов рублей. Устройство обладает возможностью обнаружить, а также декодировать историю сообщений в различных популярных мессенджерах, среди которых не только Telegram, но также Skype и Viber. Помимо этого, если следователи захотят, то смогут добыть всю необходимую информацию о конкретном пользователе из Facebook и Twitter.

Девайс китайской компании универсален и может взламывать смартфоны под управлением операционных систем iOS и Android. Хакер, работающий на силовиков, сможет получить доступ к адресу электронной почты и номеру телефона владельца. Отмечается, что на взлом iPhone уходит от 9 минут.

«Мы не зависим от «большой» политики Следственного комитета, но очень плотно работаем с военно-следственным управлением, потому акцент делаем исключительно на ту технику, которая наиболее защищена от всех возможных уязвимостей, а также может эксплуатироваться не менее чем 10 лет», - заявили в ведомстве.

Николай Офицеров