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| | Следственный комитет будет взламывать телефоны россиян китайскими комплексами

Следственный комитет будет взламывать телефоны россиян китайскими комплексами

Сегодня, 13:23

Соответствующая информация была распространена отечественными средствами массовой информации, которая ссылается на пресс-службу военного управления СК.

Согласно имеющимся данным, следственный комитет уже закупил китайские комплексы, с помощью которых сможет декодировать защищенные мессенджеры в телефонах россиян. В их число входит и Telegram, которому в России, по всей видимости, объявили войну.

Ведомство закупило два чемодана с комплексом iDC-8811 Forensic MagiCube, общая стоимость которых составляет 5 миллионов рублей. Устройство обладает возможностью обнаружить, а также декодировать историю сообщений в различных популярных мессенджерах, среди которых не только Telegram, но также Skype и Viber. Помимо этого, если следователи захотят, то смогут добыть всю необходимую информацию о конкретном пользователе из Facebook и Twitter.

Девайс китайской компании универсален и может взламывать смартфоны под управлением операционных систем iOS и Android. Хакер, работающий на силовиков, сможет получить доступ к адресу электронной почты и номеру телефона владельца. Отмечается, что на взлом iPhone уходит от 9 минут.

«Мы не зависим от «большой» политики Следственного комитета, но очень плотно работаем с военно-следственным управлением, потому акцент делаем исключительно на ту технику, которая наиболее защищена от всех возможных уязвимостей, а также может эксплуатироваться не менее чем 10 лет», - заявили в ведомстве.


Николай Офицеров
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