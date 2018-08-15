Xiaomi выпустит 10-дюймовый планшет Xiaomi Mi Pad 4

Предположительно, стоимость гаджета будет составлять 275 доллара. Говорят, что устройство станет конкурентом планшетов от компании Apple.

Компания-производитель Xiaomi никогда не задерживалась с выпуском устройств, которые анонсирована. В скором времени в продаже появится новый 10-дюймовый планшет Xiaomi Mi Pad 4. Представители производителя говорят, что данное устройство с объемом памяти в 64Гб будет стоить 275 долларов, а с 128 Гб за 304 доллара. Гаджет получит экран с разрешением 1920 на 1200 пикселей. Работать устройство будет на чипе Snapdragon 660, оперативной памяти 4 Гб, а также в планшет можно вставить карту памяти до 256 Гб.

Помимо этого, планшет Xiaomi Mi Pad 4 получит основную камеру на 13Мп, в которой установлен сканер изображения. Фронтальная камера будет на 5 Мп. Продажа данного устройства стартует 16 августа.

Анна Котова