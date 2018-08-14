iOS 12 не оснастили функцией групповых звонков по FaceTime

Сотрудники компании Apple не нашли данную опцию в тестовом сборе оперативной системы.

Представители компании-производители ранее сообщали, что разработчики пообещали в новую версию iOS 12 внедрить функцию группового звонка по FaceTime. Во время презентаций представители разработчиков говорили, что данная функция станет самой главной. Однако этого не произошло: они ее не поставили. Об этом было выяснено во время тестирования системы.

Отмечается, что в тестовой версии оперативной системы функции, в которой можно разговаривать одновременно с 32 абонентами, нет. Причина такого решения пока не известна. Для обычного абонента данная опция не нужна, но корпоративным сотрудникам она необходима. Поэтому они могли бы стать клиентам компании Apple из-за новых возможностей, однако американская корпорация упустила потенциальную прибыль и возможных лояльных клиентов.

Анна Котова