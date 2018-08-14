Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

Мнения

Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

 Одно из самых громких убийств 90-х до сих пор не раскрыли.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

Специалисты: Полные девочки-подростки более склонны к депрессии Брэд Питт может лишиться права опеки над детьми Илья Яббаров нашёл замену беременной Алёне Савкиной Вышел новый трейлер легендарного скетч-шоу «ХБ2» Учёные открыли механизм развития фиброза Очевидец снял неудачную попытку НЛО спрятаться за облаками Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз и показала ножку ребенка За слова о возможной отмене пенсий Володина в сети смешали с грязью Google научила виртуального ассистента читать новости вслух Офтальмологи: Виагра может восстановить потерянное зрение Поклонники обвинили Стаса Садальского в испорченности «Комплексы»: Лена Миро ответила Лайме Вайкуле на высказывания о Крыме
| | Бюджетная версия Samsung Galaxy S10 получит тройную камеру и высокое разрешение

Бюджетная версия Samsung Galaxy S10 получит тройную камеру и высокое разрешение

Сегодня, 05:40

Смартфон Samsung Galaxy A будет стоить примерно в 2-3 раза дешевле, чем флагманская модель.

 13 августа стало известно, бюджетная версия Samsung Galaxy S10 получит тройную камеру и высокое разрешение, как и у флагманской модели. Samsung Galaxy A предположительно будет стоить в 2-3 раза меньше, но его технического оснащения вполне хватит для обесечения выполнения повседневных задач.

В новинке будет присутствовать Super AMOLED-экран с поддержкой функции Always-on Display. Кроме того, предполагается наличие возможности быстрой зарядки с помощью Fast Charge. Сам гаджет будет работать на ОС Android 9.0 Pie, которая на сегодняшний день считается новейшей. Анонса смартфона ожидают в конце 2018 или в начале 2019 года.

Ранее поклонники гаджетов от Samsung были шокированы ценой за смартфон Galaxy S10 – почти 65 тыс. рублей или практически 95 тыс. рублей за версию Pro. Далеко не все покупатели могут позволить себе настолько дорогую покупку, поэтому многим приходиться отказываться от приобретения новинки.


Новости по теме
Samsung Galaxy A6 Plus оснастят экраном Infinity Display
Samsung Galaxy A6 Plus оснастят экраном Infinity Display

Известно, что компания Samsung встроит в Galaxy A6+ экран Infinity Display. Инсайдеры сообщают, что данный гаджет упоминается под кодовым именем SM-A605FN.

Смартфон Samsung Galaxy S9+ mini получит новое имя
Смартфон Samsung Galaxy S9+ mini получит новое имя

Гаджет Samsung Galaxy S9+ mini получит новое имя в целях популяризации на китайском рынке. Большинство производителей ради увеличения объемов продаж предлагают…

Samsung Galaxy S10 оснастят фронтальной камерой, встроенной в экран
Samsung Galaxy S10 оснастят фронтальной камерой, встроенной в экран

Новшество, придуманное специалистами корейской компании Samsung, будет испробовано на модели Galaxy S10. Фронтальную камеру разместят прямо в экране мобильного…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости