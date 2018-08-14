Смартфон Samsung Galaxy A будет стоить примерно в 2-3 раза дешевле, чем флагманская модель.

13 августа стало известно, бюджетная версия Samsung Galaxy S10 получит тройную камеру и высокое разрешение, как и у флагманской модели. Samsung Galaxy A предположительно будет стоить в 2-3 раза меньше, но его технического оснащения вполне хватит для обесечения выполнения повседневных задач.

В новинке будет присутствовать Super AMOLED-экран с поддержкой функции Always-on Display. Кроме того, предполагается наличие возможности быстрой зарядки с помощью Fast Charge. Сам гаджет будет работать на ОС Android 9.0 Pie, которая на сегодняшний день считается новейшей. Анонса смартфона ожидают в конце 2018 или в начале 2019 года.

Ранее поклонники гаджетов от Samsung были шокированы ценой за смартфон Galaxy S10 – почти 65 тыс. рублей или практически 95 тыс. рублей за версию Pro. Далеко не все покупатели могут позволить себе настолько дорогую покупку, поэтому многим приходиться отказываться от приобретения новинки.