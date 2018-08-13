Тройная камера Samsung Galaxy S10+ получит уникальные широкоугольные объективы

Не успели корейцы представить свою новинку в виде Galaxy Note 9, как по сети начинают распространять сведения уже о следующем флагмане.

Речь, конечно же, о серии S, а модели Galaxy S10+, которую Samsung выпустят в юбилейный год для смартфонов данной флагманской линейки. Сразу ряд инсайдеров выступил с заявлением о том, что у телефона будут установлены сразу три камеры, но также недавно появились сведения о их уникальности.

Свежий инсайд от корейских журналистов указывает на то, что основная камера S10+ будет довольно обычной и выдавать сможет мощность в 20 мегапикселей, вторая как раз-таки 13-мегапиксельная камера с телеобъективом, а третий сенсор будет иметь широкоугольный объектив и 12-мегапиксельный датчик мощности.

Южнокорейское агентство ETNews сообщило, что Samsung изначально планировала оборудовать только одну версию линейки Galaxy S10 тройной камерой, но все же несколько смягчила свою суровость и теперь два варианта получат три камеры. Также инсайдеры обмолвились, что в 2019 году планируется выход смартфона A серии, который также будет обладать тройной камерой.

Предположительно он называется Galaxy A9 и если слухи окажутся правдой, компания представит телефон с 32 Mп + 8 Mп + 5 Mп. Источник не указывает, какие датчики будет иметь данный объектив: широкоугольный или телеобъектив.

Николай Офицеров