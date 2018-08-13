Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

Мнения

Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

 Одно из самых громких убийств 90-х до сих пор не раскрыли.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

Брэд Питт может лишиться права опеки над детьми Илья Яббаров нашёл замену беременной Алёне Савкиной Вышел новый трейлер легендарного скетч-шоу «ХБ2» Учёные открыли механизм развития фиброза Очевидец снял неудачную попытку НЛО спрятаться за облаками Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз и показала ножку ребенка За слова о возможной отмене пенсий Володина в сети смешали с грязью Google научила виртуального ассистента читать новости вслух Офтальмологи: Виагра может восстановить потерянное зрение Поклонники обвинили Стаса Садальского в испорченности «Комплексы»: Лена Миро ответила Лайме Вайкуле на высказывания о Крыме «Лучше, чем раньше»: Ани Лорак впечатлила фанатов новыми концертами
| | Тройная камера Samsung Galaxy S10+ получит уникальные широкоугольные объективы

Тройная камера Samsung Galaxy S10+ получит уникальные широкоугольные объективы

Сегодня, 18:04

Не успели корейцы представить свою новинку в виде Galaxy Note 9, как по сети начинают распространять сведения уже о следующем флагмане.

 

Речь, конечно же, о серии S, а модели Galaxy S10+, которую Samsung выпустят в юбилейный год для смартфонов данной флагманской линейки. Сразу ряд инсайдеров выступил с заявлением о том, что у телефона будут установлены сразу три камеры, но также недавно появились сведения о их уникальности.

Свежий инсайд от корейских журналистов указывает на то, что основная камера S10+ будет довольно обычной и выдавать сможет мощность в 20 мегапикселей, вторая как раз-таки 13-мегапиксельная камера с телеобъективом, а третий сенсор будет иметь широкоугольный объектив и 12-мегапиксельный датчик мощности.

Южнокорейское агентство ETNews сообщило, что Samsung изначально планировала оборудовать только одну версию линейки Galaxy S10 тройной камерой, но все же несколько смягчила свою суровость и теперь два варианта получат три камеры. Также инсайдеры обмолвились, что в 2019 году планируется выход смартфона A серии, который также будет обладать тройной камерой.

Предположительно он называется Galaxy A9 и если слухи окажутся правдой, компания представит телефон с 32 Mп + 8 Mп + 5 Mп. Источник не указывает, какие датчики будет иметь данный объектив: широкоугольный или телеобъектив.


Николай Офицеров
Новости по теме
Камера Samsung Galaxy S9+ признана лучшей в мире
Камера Samsung Galaxy S9+ признана лучшей в мире

Камера смартфона Samsung Galaxy S9+ признана самой лучшей в мире. Соответствующий вердикт издали в лаборатории DxOMark.

В Samsung Galaxy Note 9 большой аккумулятор сдвинет основную камеру
В Samsung Galaxy Note 9 большой аккумулятор сдвинет основную камеру

 В Сети появилась новая инсайдерская информация о новинке, в соответствии с которой флагман получит батарею на 4000 мАч и сверхбыструю систему беспроводной…

В Сети появились рендеры смартфонов Samsung Galaxy A6 и A6 Plus
В Сети появились рендеры смартфонов Samsung Galaxy A6 и A6 Plus

Недавно информационный портал MySmartPrice обнародовал рендеры весьма ожидаемых смартфонов от компании Samsung моделей Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus.…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости