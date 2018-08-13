Пользователи получат возможность загружать на хромбуки ОС Windows 10

Информация о получении пользователями новых возможностей появилась на тематическом форуме XDA-Developers. Выбор моделей операционных систем для хромбуков не ограничится Google Pixelbook.

Пользователи портативных устройств смогут загружать на них ОС Windows 10. Стандартной для хромбуков является Chrome OS. Переключение между программами осуществляется с помощью голосовых команд виртуальному помошнику. Для перехода на Windows 10 владельцу гаджета не понадобиться перепрошивать хромбук и делать лишние телодвижения. Всё осуществится предельно просто, но имеются некоторые ограничения по техническим характеристикам.

Для перехода на ОС Windows 10 необходимо наличие хромбука с объемом жесткого диска не менее 40 ГБ. Таким требованиям удовлетворяют далеко не все портативные устройства. Большинство хромбуков имеют память объемом 32 ГБ. В итоге их владельцы не смогут загрузить Windows 10.

Домбровский Сергей