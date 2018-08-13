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| | Google научила виртуального ассистента читать новости вслух

Google научила виртуального ассистента читать новости вслух

Сегодня, 16:03

Пока российскому пользователю дали возможность общаться с Google Ассистентом на родном языке, американский потребитель тестирует уникальную функцию персонализированной новостной ленты.

С момента запуска Google Ассистента искусственный интеллект мог проигрывать короткие подкасты или открывать ленты новостей на телефоне. Компания продвинулась дальше и научила виртуального ассистента читать новости вслух. Теперь пользователи смогут персонализировать новостную ленту или попросить помощника найти данные об определённой теме.

В прошлом месяце Google предоставила специальное руководство издательствам. В нем говорилось об алгоритмах выбора голосовым помощником статей. Интернет-порталы будут создавать специальные разделы на сайте для виртуального ассистента. На основе предпочтений пользователя система будет предлагать другие статьи для прослушивания или отправлять пользователю ссылки на полные версии. Новая функция будет доступна на всех телефонах и планшетах с операционной системой Android, а также наушниках с поддержкой Ассистента и Android Auto. Первыми опробовать новинку смогут жители США, а на глобальном рынке продукт появится в зависимости от отзывов.


Яна Белова
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