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| | Samsung анонсируют обновленную линейку продуктов Wi-Fi

Samsung анонсируют обновленную линейку продуктов Wi-Fi

Сегодня, 15:36

Компания Samsung сотрудничает с Plume Design, предоставившей программное обеспечение обновленной линейки продуктов Wi-Fi корейского производителя гаджетов.

 

Платформа Plume использует искусственный интеллект (ИИ) для распределения пропускной способности между подключенными устройствами, обеспечивая при этом наилучший возможный охват Wi-Fi во всем доме. Применение новейшей технологии для Samsung является настоящей маркетинговой победой. Система также включает в себя концентратор SmasrtThings, позволяющий владельцам создавать подключенный домашний объект IoT без необходимости покупать еще один комплект. Samsung предоставляет множество устройств для контента, а Plume обеспечивает прекрасный пользовательский интерес для них.

Компанию Plume Design основали в 2014 году. Она одна из первых на рынке представила линейку продуктов для сети, нацеленную на потребителей. Новый SmartThings WiFi Mesh Router от Samsung считается конкурентоспособной продукцией в своем сегменте. При этом выделяется привлекательная цена. Один комплект можно приобрести за 119 долларов, а три всего за 279 долларов США.


Домбровский Сергей
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