Samsung продаст 12 млн Galaxy Note 9

Новый стилус с модулем Bluetooth и несколько изменений в основе работы аппарата не повышают его оценку до предполагаемого уровня.

Южнокорейская фирма Samsung собирается выставить на продажу 12 миллионов смартфонов Galaxy Note 9. На прилавках магазинов он появится 24 августа. Аппарат со 128 Гб будет стоить не менее 965 долларов. За такую сумму прежде можно было приобрести версию Note 8 с 64 Гб памяти. Считается, что перемена в ценовой политике необходима увеличить уровень продаж смартфонов Samsung, которые не радуют производителей после премьеры Galaxy S9.

Фанаты техники южнокорейского гиганта, находясь в ожидании 24 августа, уже сейчас могут загрузить с Интернета обои для смартфона разрешением 2560 на 2500 точек и определенные рингтоны. Картинки для Note 8 Note 9 обладают одинаковым разрешением и соотношением сторон, на прошлой версии они будут смотреться так же, как и новом флагмане.

Никита Готский