Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

Мнения

Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

 Одно из самых громких убийств 90-х до сих пор не раскрыли.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

«Лучше дочке помоги»: Татуированную участницу «Дома-2» осудили за разгульную жизнь Известный мальчик-трансгендер потратил 1,3 млн рублей на образ Ким Кардашьян Канье Уэст рассказал о желании переспать с сёстрами Ким Кардашьян Светлана Бондарчук делает с подругой новый бизнес и выкладывает откровенные фото в бикини Селена Гомес впала в депрессию от предстоящей свадьбы Бибера Учёные рассказали, что случится с человеком при высадке на Юпитер Джастин Бибер и Хейли Болдуин отложили свадьбу до следующего года Появилась улучшенная Jailbreak-программа для звонков на iPhone Прекрасна не по годам: 49-летняя Дженнифер Лопес показала совершенное тело в бикини В Канзасе в новостном выпуске появился сверкающий НЛО «Ну хоть трусы по размеру»: Поклонники раскритиковали Волочкову за старое фото «В музей в бюстгальтере?»: Полуголую Ольгу Серябкину попросили одеваться в общественных местах
| | Huawei продает Honor 6+128 Гб по старой цене предыдущей версии смартфона

Huawei продает Honor 6+128 Гб по старой цене предыдущей версии смартфона

Сегодня, 13:25

В начале июня производитель презентовал флагман в Пекине. Новинка вышла с механизмом GPU Turbo, 4 Гб/64 Гб памяти по цене 290 долларов и выше в зависимости от «начинки».

 

Сегодня Huawei презентовала ранее анонсированный смартфон Honor Play 6 с 128 Гб внедренной памяти. Самый интересный факт, что стоимость его такая же, какая была назначена за июньский аппарат. То есть, гаджет получил еще больший объем памяти и доступен по старой цене. Приобрести Honor Play 6 + 128 Гб можно уже завтра, вначале он потупит на онлайн-площадки Jingdong, Vmail и другие, а потом уже появится и в США.

Смартфон оснащен дисплеем на 6,3 дюйма, процессором Kirin 970, основной и фронтальной камерами на 16 Мп, аккумулятором объемом 3750 мАч и другими важными параметрами.

Huawei рекламирует смартфон Honor Play как игровую модель. При этом следует указать, что это бюджетная новинка с хорошим программным обеспечением. Технология GPU Turbo призвана увеличить обработку графических изображений, ее эффективность составляет 60%, помимо того, механизм обеспечивает значительное повышение анализа графики и сокращает энергопотребление за счет оптимизации аппаратного и программного обеспечения.


Никита Готский
Новости по теме
Huawei представила безрамочный смартфон Honor 7C дешевле $150
Huawei представила безрамочный смартфон Honor 7C дешевле $150

Компания Huawei презентовала бюджетную версию смартфона Honor 7X. Безрамочный гаджет с двойной камерой и сканером отпечатка пальца можно приобрести менее чем…

Покупатели будут удивлены стоимостью смартфона Huawei Honor 10
Покупатели будут удивлены стоимостью смартфона Huawei Honor 10

Недавно представители китайского бренда Huawei обнародовали перечень цен на флагманский смартфон компании Honor 10. Многие покупатели будут приятно удивлены,…

В бенчмарке TENAA засветился новый смартфон Huawei Honor 7C
В бенчмарке TENAA засветился новый смартфон Huawei Honor 7C

Многочисленные поклонники бренда Huawei в данный момент ожидают официального старта продаж устройства Honor 7C. Помимо особенностей дизайна устройства в Сети…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости