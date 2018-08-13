Huawei продает Honor 6+128 Гб по старой цене предыдущей версии смартфона

В начале июня производитель презентовал флагман в Пекине. Новинка вышла с механизмом GPU Turbo, 4 Гб/64 Гб памяти по цене 290 долларов и выше в зависимости от «начинки».

Сегодня Huawei презентовала ранее анонсированный смартфон Honor Play 6 с 128 Гб внедренной памяти. Самый интересный факт, что стоимость его такая же, какая была назначена за июньский аппарат. То есть, гаджет получил еще больший объем памяти и доступен по старой цене. Приобрести Honor Play 6 + 128 Гб можно уже завтра, вначале он потупит на онлайн-площадки Jingdong, Vmail и другие, а потом уже появится и в США.

Смартфон оснащен дисплеем на 6,3 дюйма, процессором Kirin 970, основной и фронтальной камерами на 16 Мп, аккумулятором объемом 3750 мАч и другими важными параметрами.

Huawei рекламирует смартфон Honor Play как игровую модель. При этом следует указать, что это бюджетная новинка с хорошим программным обеспечением. Технология GPU Turbo призвана увеличить обработку графических изображений, ее эффективность составляет 60%, помимо того, механизм обеспечивает значительное повышение анализа графики и сокращает энергопотребление за счет оптимизации аппаратного и программного обеспечения.

Никита Готский