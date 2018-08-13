Появилась улучшенная Jailbreak-программа для звонков на iPhone

Пользователям iPhone теперь предлагается загрузить из магазина для взломанных девайсов приложений утилиту CallBar X, которая менее громоздкая и более удобная.

Стандарт работы смартфона предполагал, что когда владельцу звонят, любые приложения и контент закрываются, и на дисплее будут высвечиваться только зелёная и красная трубки, а также номер звонившего. Не было возможности даже сворачивания входящего вызова. Благодаря CallBar X, созданной в рамках операции Jailbreak, функция улучшилась – поле звонка сократилось до компактного окна сверху на экране.

Его можно сравнить с обычным уведомлением, где программа интересуется, стоит ли сбрасывать входящие. Другие приложения во время звонков не выключаются. Также в CallBar X есть возможность поменять под свои вкусы детали интерфейса, функционал программы во время разных режимов и так далее.

Ирина Летинская