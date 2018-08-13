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| | Смартфон Meizu X16 протестирован на AnTuTu

Смартфон Meizu X16 протестирован на AnTuTu

Сегодня, 09:47

Новый мобильный аппарат выйдет на рынок в первый месяц осени, в базе данных GeekBench он получил код m1872.

 

Компания Meizu готовится к официальной презентации своего очередного смартфона 16X. Недавно новинку протестировали в сервисе AnTuTu. Касательно его технических особенностей можно сказать следующее: гаджет функционирует на операционной системе Android 8.1.0 с процессором Qualcomm Snapdragon 710 и графическим чипом Adreno 616. Объем оперативной памяти составляет 6 Гб, встроенной: 64 Гб, размеры дисплея Meizu X16 2160 на 1080 точек.

Ранее стало известно о выпуске Meizu обновления для смартфонов Pro 6 Plus, M6 Note и M6. В основе Flyme 7.0 10G лежит устаревший Android Nougat 7 хотя многие производители уже давно переходят на более современный 9.0 Pie.


Никита Готский
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