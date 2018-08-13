Пользователи Pixel XL жалуются на проблемы очередного обновления

Введение нового программного обеспечения для смартфонов является обычной практикой для нормальной работы гаджетов, при этом часто возникают ошибки, мешающие хорошему функционированию.

Обновление ПО для смартфона Google Pixel XL привело не только к наворотам, но и к досадным ошибкам. Потребители обнаружили сложности с аккумулятором во время пользования кабелей USB-PD. В очередной версии ОС опция быстрой зарядки не работала, а статус на экране показывает юзерам о медленной зарядке или ее отсутствии.

С такой проблемой прежде сталкивались пользователи, внедрившие бета-версию Android 9.0 DP4, в результате ее переместили в релизную версию. Владельцам Pixel XL придется пока ждать нового обновления, который исправит этот баг. Также важно отметить, что в смартфонах Pixel 2 Pixe XL данной ошибки не имелось.

Никита Готский