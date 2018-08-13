Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

Мнения

Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

 Одно из самых громких убийств 90-х до сих пор не раскрыли.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

«Ну хоть трусы по размеру»: Поклонники раскритиковали Волочкову за старое фото «В музей в бюстгальтере?»: Полуголую Ольгу Серябкину попросили одеваться в общественных местах Руби Роуз удалила аккаунт после бурных споров о Бэтвумен Журналистка Ксения Собчак опозорилась из-за ошибок в правописании Голые и в масле: Папарацци сфотографировали Рики Мартина с мужем на яхте «Люби меня»: Киркоров и Бузова устроили развратные танцы под «Ибицу» Россия в 2077: Художники показали свои арты В Африке бегемоты убили 2 человека за неделю Делай, как Бузова! Рустам Солнцев учит Ани Лорак, как пиариться на измене мужа Математика помогла определить автора известного хита The Beatles Учёные выяснили, что депрессия детей заразна для родителей За крупнейшим метеорным потоком будут следить 16 камер
| | Пользователи Pixel XL жалуются на проблемы очередного обновления

Пользователи Pixel XL жалуются на проблемы очередного обновления

Сегодня, 09:19

Введение нового программного обеспечения для смартфонов является обычной практикой для нормальной работы гаджетов, при этом часто возникают ошибки, мешающие хорошему функционированию.

 

Обновление ПО для смартфона Google Pixel XL привело не только к наворотам, но и к досадным ошибкам. Потребители обнаружили сложности с аккумулятором во время пользования кабелей USB-PD. В очередной версии ОС опция быстрой зарядки не работала, а статус на экране показывает юзерам о медленной зарядке или ее отсутствии.

С такой проблемой прежде сталкивались пользователи, внедрившие бета-версию Android 9.0 DP4, в результате ее переместили в релизную версию. Владельцам Pixel XL придется пока ждать нового обновления, который исправит этот баг. Также важно отметить, что в смартфонах Pixel 2 Pixe XL данной ошибки не имелось.


Никита Готский
Новости по теме
Google выпустила обновление Android P Developer Preview 3
Google выпустила обновление Android P Developer Preview 3

 Апдейт под номером РРР3.180510.008 вышел накануне и пока доступен только для смартфонов Pixel. Разработчики устранили все ошибки прошлой версии и добавили…

Google убирает с производства смартфоны Pixel и Pixel XL
Google убирает с производства смартфоны Pixel и Pixel XL

Компания Google прекращает сборку и реализацию смартфонов Pixel и Pixel XL. Их больше нет в интернет-магазине корпорации.

Пользователи Google Pixel 2 XL пожаловались на проблемы с батареями
Пользователи Google Pixel 2 XL пожаловались на проблемы с батареями

Владельцы телефонов от Google пожаловались, что батареи быстро перегреваются, а также не держат заряд. Он может уменьшиться больше, чем в половину, всего за 3…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости