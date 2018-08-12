Samsung выпускает карту памяти с рекордным объемом

Южнокорейский производитель позволит клиентам иметь возможность пользоваться емкостью в 1 Тб.

СМИ пишут о разработке компанией Samsung карты памяти microSD на 512 Гб. Это значит, если потребители Galaxy Note 9 обзаведутся таким аксессуаром, то объем свободного пространства составит 1 Тб, то есть составит абсолютный рекорд для любого мобильного устройства. На сегодня максимальная емкость памяти составляет 400 Гб, а при использовании карты юзеры могут рассчитывать на скорость 100 Мб/с.

За один экземпляр модели дилеры могут запросить почти 300 американских долларов, не исключается, что через время стоимость заметно снизится. В российских торговых точках новинка появится уже осенью.

Ранее сообщалось о сокращении цены на Samsung Galaxy J7 Duo на индийском рынке. Если прежде аппарат продавался за 260 долларов, то теперь им можно завладеть, отдав 188 «зеленых». Купить технику можно в онлайн-, и офлайн-магазинах.

Никита Готский