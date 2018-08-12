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| | Эксперты назвали самого некачественного сотового оператора в РФ

Эксперты назвали самого некачественного сотового оператора в РФ

Сегодня, 19:50

С помощью опроса удалось вычислить самое неудачное сотовое покрытие.

 

Эксперты создали опрос, в котором проголосовало свыше 3 900 граждан России. Все респондент проживали в разных уголках РФ. При помощи анализа удалось выявить самого худшего оператора.

Суть в том, что опрошенным задавали вопрос: каким оператором они пользуются? Чем меньше было голосов, тем очевиднее то, что оператор имеет малый спрос, а значит некачественно обслуживает своих клиентов.

Выяснилось, что наилучшим покрытием люди считают «МТС». За оператора отдали 28,92% голосов. Затем идет не сильно отстающий Tele2, покрытие выбрали 22,42% опрошенных. Тройку замыкает сотовая связь от компании «МегаФон». Оператору удалось собрать 19,5%. Четвертое место занимает «Билайн», которому удалось собрать 15,42% симпатий пользователей сотовой сети. В пятерку лидеров вошла Yota, собравшая 10,66% от общего числа голосов. Кстати, оператор имеет только виртуальные услуги.

Далее следуют операторы, которые получили крайне низкую симпатию - «Ростелком», «Тинькофф Мобайл», а также Danycom. Все они получили ниже 1%. Остальные 1,76% голосов поделили на региональных или же других операторов.


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