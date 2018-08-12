Новый тариф от «МТС» стал самым выгодным на планете

Сейчас у этого сотового оператора около 80 миллионов абонентов, каждый из которых решает с его помощью важные задачи: общение по телефону, через интернет, рассылка и получение сообщений и так далее.

Теперь у клиентов компании появилась возможность воспользоваться новым тарифным планом, поскольку он теперь стал самым выгодным на планете. Отмечается, что россиянам мобильная связь обходится намного дешевле, чем жителям Японии, США, стран Западной Европы и некоторых других регионов Земли. Однако теперь оператор планирует еще сильнее удешевить услуги связи. Месяц качественной связи абонентам обойдется в весьма скромную сумму – 180 рублей в месяц.

Кроме пятисот минут общения в пакет услуг входит пятьсот SMS и 20 гигабайт мобильного интернета. Большинство этих услуг действуют по всей территории РФ. кроме того, общение внутри сети оператор обещает сделать безлимитным и бесплатным. За подключение к тарифу Smart абоненту нужно будет сразу заплатить триста рублей, но все они будут положены на счет клиента. в течение 45 дней из них будет вычитаться абонентная плата. пока новый тариф актуален для 13 регионов в РФ, среди которых Иркутская область. в ближайшем будущем к новому тарифному плану будут подключены Москва, Санкт-Петербург и другие крупные города.

Ранее сообщалось, что тарифный план «МТС» стал самым выгодным в России. За шесть рублей в день абонент сможет безлимитно звонить клиентам своего оператора, а мобильный интернет доступен даже за пределами домашнего региона.

Дарья Светозарова