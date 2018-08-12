Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

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Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

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| | Samsung Galaxy J7 Duo подешевел в Индии до 188 долларов

Samsung Galaxy J7 Duo подешевел в Индии до 188 долларов

Сегодня, 19:16

По такой стоимости мобильное устройство сможет конкурировать с такими моделями, как Asus Zenfone Max Pro M1, Oppo Realme 1 и Xiaomi Redmi Note 5.

 

В апреле на индийском рынке смартфон Samsung J7 Duo стоил 16, 9 тысяч рупий, или 260 долларов США. Теперь его цена составляет 12,9 тысяч. Что эквивалентно 188 долларам. Приобрести модель можно в интернет-маркетах Amazon, Flopkart и Samsung Online Store, а также с помощью офлайн-магазины по всей Индии. Достоверно неизвестно, снижение стоимости временное или постоянное.

Смартфон Galaxy J7 Duo обладает AMOLED-дисплеем на 5,5 дюймов, восьмиядерным процессором Exynos 7, частотой 1,6 ГГц, 4 Гб оперативной и 32 Гб оперативной памяти. Помимо этого разработчики внедрили в аппарат 13-мегапиксельную камеру на задней стороне гаджета и 5-Мп датчик на фронтальной стороне. Также имеется поддержка опции разблокировки лица. Другие полезные параметры: Bluetooth v4.2, Wi-Fi 802, USB-порт и операционная система Android Oreo.


Никита Готский
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