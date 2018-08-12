Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Мнения

Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

В Африке бегемоты убили 2 человека за неделю Делай, как Бузова! Рустам Солнцев учит Ани Лорак, как пиариться на измене мужа Математика помогла определить автора известного хита The Beatles Учёные выяснили, что депрессия детей заразна для родителей За крупнейшим метеорным потоком будут следить 16 камер Систему охлаждения Samsung Galaxy Note 9 сравнили с прошлогодним Galaxy Note 8 Поклонники боятся, что Бузова находится в шаге от анорексии «Хочу перемен!»: Дима Билан перестанет пользоваться iPhone «Мой любимый фрукт!»: Подписчики оценили «персики» Анюты Рай «Слова Вайкуле – предательство»: В Совфеде напомнили, кто её сделал популярной Ученые: Соль не так вредна для здоровья, как принято считать Тимати отдыхает на яхте с новой возлюбленной и бывшей женой
| | Специалисты назвали восемь главных достоинств smart-часов Samsung Galaxy Watch

Специалисты назвали восемь главных достоинств smart-часов Samsung Galaxy Watch

Сегодня, 17:18

Одним из преимуществ является возможность работы в значительном удалении от мобильного устройства благодаря собственному подключению для передачи данных 4G.

 

Smart-часы Samsung Galaxy Watch наделены функцией приема звонков и сообщений. Также они могут взаимодействовать с 30 сетями в 15 странах мира. Специалисты уверяют, что гаджет позволит владельцу постоянно быть на связи.

Всего эксперты назвали восемь главных достоинств устройства. Предложенная производителями модель способна отслеживать данные о состоянии здоровья пользователя, она оснащена опцией напоминания о режиме дня, устойсчива к попаданию влаге и противоударная. Часы идут в комплекте с беспроводным зарядным устройством, которое может в одно и то же время заряжать два устройства. Благодаря мощности аккумулятора, часы не нуждаются в частой подзарядке. Создатели позаботились о вариативности дизайна и оснастили девайс AMOLED-экраном.


Дарья Светозарова
Новости по теме
Эксперты назвали пять главных ошибок Samsung Galaxy S9
Эксперты назвали пять главных ошибок Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9 очень скоро будет представлена вниманию пользователей. Инновация мировой компании Samsung не удовлетворила экспертов IT-технологий: они…

Sony XZ2 может вытеснить Galaxy S9 с рынка
Sony XZ2 может вытеснить Galaxy S9 с рынка

На международной выставке MWC компания Sony представит новый флагман – XZ2. Эксперты, протестировав новинку, назвали 5 преимуществ нового устройства над…

В августе пройдёт презентация Samsung Watch
В августе пройдёт презентация Samsung Watch

 В Федеральной комиссии по связи в США появились данные о Samsung Watch, некоторые технические характеристики и примерная дата презентации.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости