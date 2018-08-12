Специалисты назвали восемь главных достоинств smart-часов Samsung Galaxy Watch

Одним из преимуществ является возможность работы в значительном удалении от мобильного устройства благодаря собственному подключению для передачи данных 4G.

Smart-часы Samsung Galaxy Watch наделены функцией приема звонков и сообщений. Также они могут взаимодействовать с 30 сетями в 15 странах мира. Специалисты уверяют, что гаджет позволит владельцу постоянно быть на связи.

Всего эксперты назвали восемь главных достоинств устройства. Предложенная производителями модель способна отслеживать данные о состоянии здоровья пользователя, она оснащена опцией напоминания о режиме дня, устойсчива к попаданию влаге и противоударная. Часы идут в комплекте с беспроводным зарядным устройством, которое может в одно и то же время заряжать два устройства. Благодаря мощности аккумулятора, часы не нуждаются в частой подзарядке. Создатели позаботились о вариативности дизайна и оснастили девайс AMOLED-экраном.

Дарья Светозарова