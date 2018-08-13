Эксперты назвали самые ожидаемые смартфоны 2018 года

Около 8% респондентов с появлением новых гаджетов на iOS и Android собираются перейти с iPhone на Samsung.

Накануне обществу анонсировали Samsung Galaxy Note 9. Следующим представят флагман от компании Apple. Экспертам было интересно: какие устройства больше всего ожидаемы в этом году? В итоге они решили провести опрос.

В анализе приняли участие 1 555 американских респондентов. Результаты вышли таковы: порядка 42% опрошенных ожидают новый флагманы от Apple, которые представят уже в сентябре. Вторую строку занял Samsung Galaxy Note 9. За гаджет проголосовало 24%. С огромным отставанием на третьем месте осел Pixel 3 от компании Google, набравший 7% опрошенных. Далее идет аппарат LG V40, который набрал 4%, Huawei Mate 20 с 3% голосов. Замкнул опрос OnePlus 6T, получивший 2%.

Кстати, порядка 8% опрашиваемых намерены пересесть с iPhone на флагманы от Samsung.

В ходе опроса также выяснилось, что 3% не боятся делать предзаказ гаджета. 2% будут брать новый аппарат исключительно в магазине. Многие перед покупкой будут детально изучать обзоры, а потом уже делать какие-либо выводы. 55% респондентов заявили, что при обновленной модели не стоит менять свой текущий гаджет.