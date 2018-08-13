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| | В Японии создали робота-мальчика, умеющего выражать эмоции и шутить

В Японии создали робота-мальчика, умеющего выражать эмоции и шутить

Сегодня, 06:20

В современном мире разрабатывает гиноидов не столь много ученых из-за большой сложности реалистично воспроизвести людскую мимику на лице механизма.

 

Преуспел в этой сфере профессор Хироси Исигуро из японского Осакского университета. Он смог создать робота-мальчика Ибуки с парой рук и колесной площадкой на асимметричных колесах. Они дают возможность машине покачиваться, тем самым имитируя движение человеческого тела во время ходьбы. Ибуки показывает как эмоции, но и «непроизвольные» движения: он моргает и шевелит глазами и головой.

Определенные человекоподобные роботы используются для коммерческих целей. Гиноид Аико Чихира в 2015 году стал работать помощником продавца в японском торговом комплексе. Другой гиноид София разговаривает по-русски, шутит, выражает эмоции и умело поддерживает диалог.

Ранее сообщалось, что в Коми на ВДНХ специальный робот-волонтер расскажет посетителям о правилах пожарной безопасности. На мероприятии состоится интерактивный урок "Опасная ртуть" об опасности вещества и правильности его утилизации.


Никита Готский
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