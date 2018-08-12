Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Мнения

Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

Учёные выяснили, что депрессия детей заразна для родителей За крупнейшим метеорным потоком будут следить 16 камер Систему охлаждения Samsung Galaxy Note 9 сравнили с прошлогодним Galaxy Note 8 Поклонники боятся, что Бузова находится в шаге от анорексии «Хочу перемен!»: Дима Билан перестанет пользоваться iPhone «Мой любимый фрукт!»: Подписчики оценили «персики» Анюты Рай «Слова Вайкуле – предательство»: В Совфеде напомнили, кто её сделал популярной Ученые: Соль не так вредна для здоровья, как принято считать Тимати отдыхает на яхте с новой возлюбленной и бывшей женой Отцу Меган Маркл не разрешили произнести речь на свадьбе дочери «Пусть поет у немцев на корпоративах»: Заявление Вайкуле о выступлениях в Крыму вызвало гнев в соцсетях Жители одного дома в Ростове платят налоги Украине
| | Блоггер создал песню при помощи искусственного интеллекта

Блоггер создал песню при помощи искусственного интеллекта

Сегодня, 16:52

Используя разработки разных программистов, музыканту удалось сгенерировать уникальные мелодию, ритм и стихи.

 Владелец YouTube-канала «Ваганыч» создал песню при помощи искусственного интеллекта. На зарубежном сайте Experiments with Google опубликованы разработки разных программистов, каждая из которых является бесплатной, но обладает ограниченным функционалом. Однако блоггер придумал, как создать из имеющихся ресурсов полноценную музыкальную композицию.

В одной из онлайн-программ он смешал два отрывка мелодии, в другой – записал по нее барабанный бит. Еще одна программа путем смешивания звуков животных и музыкальных инструментов добавила в мелодию новые звуковые акценты. Искусственный интеллект, обученный на стихах Шекспира, также смог написать тест песни в стихах, а робот-певец женским голосом спел эти строки.

Результат своей работы блоггер смонтировал в один трек и создал клип, видеорядом к которому были выбраны кадры с разнообразным современными роботами. В описании к ролику была оставлена ссылка на сайт, на котором опубликованы программы для создания музыки.


Новости по теме
Ученые создали ИИ, способный изобретать лекарства
Ученые создали ИИ, способный изобретать лекарства

Учеными была создана программа искусственного интеллекта, которая будет во время разработки новых лекарственных препаратов предугадывать химические реакции, во…

IT-гигант Alibaba оснастит Daimler, Audi и Volvo системой искусственного интеллекта
IT-гигант Alibaba оснастит Daimler, Audi и Volvo системой искусственного интеллекта

IT-компания Alibaba предоставит свои разработки автомобильным компаниям Daimler, Audi и Volvo. Системами искусственного интеллекта оснастят машины, выпущенные…

Разработчики назвали основные проблемы создания искусственного интеллекта
Разработчики назвали основные проблемы создания искусственного интеллекта

6 июня в Сингапуре прошла технологическая конференция InnovFest UnBound, где собрались эксперты в области создания искусственного интеллекта. Они назвали…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости