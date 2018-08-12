Блоггер создал песню при помощи искусственного интеллекта

Используя разработки разных программистов, музыканту удалось сгенерировать уникальные мелодию, ритм и стихи.

Владелец YouTube-канала «Ваганыч» создал песню при помощи искусственного интеллекта. На зарубежном сайте Experiments with Google опубликованы разработки разных программистов, каждая из которых является бесплатной, но обладает ограниченным функционалом. Однако блоггер придумал, как создать из имеющихся ресурсов полноценную музыкальную композицию.

В одной из онлайн-программ он смешал два отрывка мелодии, в другой – записал по нее барабанный бит. Еще одна программа путем смешивания звуков животных и музыкальных инструментов добавила в мелодию новые звуковые акценты. Искусственный интеллект, обученный на стихах Шекспира, также смог написать тест песни в стихах, а робот-певец женским голосом спел эти строки.

Результат своей работы блоггер смонтировал в один трек и создал клип, видеорядом к которому были выбраны кадры с разнообразным современными роботами. В описании к ролику была оставлена ссылка на сайт, на котором опубликованы программы для создания музыки.