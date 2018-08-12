Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Мнения

Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

Учёные выяснили, что депрессия детей заразна для родителей За крупнейшим метеорным потоком будут следить 16 камер Систему охлаждения Samsung Galaxy Note 9 сравнили с прошлогодним Galaxy Note 8 Поклонники боятся, что Бузова находится в шаге от анорексии «Хочу перемен!»: Дима Билан перестанет пользоваться iPhone «Мой любимый фрукт!»: Подписчики оценили «персики» Анюты Рай «Слова Вайкуле – предательство»: В Совфеде напомнили, кто её сделал популярной Ученые: Соль не так вредна для здоровья, как принято считать Тимати отдыхает на яхте с новой возлюбленной и бывшей женой Отцу Меган Маркл не разрешили произнести речь на свадьбе дочери «Пусть поет у немцев на корпоративах»: Заявление Вайкуле о выступлениях в Крыму вызвало гнев в соцсетях Жители одного дома в Ростове платят налоги Украине
| | Систему охлаждения Samsung Galaxy Note 9 сравнили с прошлогодним Galaxy Note 8

Систему охлаждения Samsung Galaxy Note 9 сравнили с прошлогодним Galaxy Note 8

Сегодня, 15:36

Отмечается, что на смартфонах одновременно запускали тесты и проводили измерения температуры корпусов с помощью инфракрасного термометра.

 

Как удалось установить, разница между новинкой от Samsung - Galaxy Note 9 и флагманским аппаратом прошлого года Galaxy Note 8 весьма призрачна, если не сказать, что ее практически нет. Эксперты применили для тестирования игру Asphalt 9, стресс-тест 3DMark и бенчмарк AnTuTu. Оба участника испытания перестали быть работоспособными к моменту, когда достигли критичной отметки в 54,5 градусов по Цельсию. Для того, чтобы достигнуть соответствующей температуры в критическом режиме им пришлось работать более 17 минут. После они отключились.

На чипсете Galaxy Note 9 установлен радиатор втрое больше, чем у Galaxy Note 8, потому с возросшей мощностью и нагревом он должен справляться на более высоком уровне.

Также специалисты решили сравнить устройства от Samsung с их главным конкурентом – iPhone X, но сравнивали опять же по вопросам, связанным с охлаждением. Выйти смартфону от Apple победителем удалось лишь в одном из трех испытаний. В стресс-тесте он выключился быстрее остальных – за 14 минут и дошел до температурной отметки в 51,6 градуса.


Николай Офицеров
Новости по теме
IPhone X проиграл Samsung Galaxy Note 9 в битве температур
IPhone X проиграл Samsung Galaxy Note 9 в битве температур

 После официальной презентации Samsung Galaxy Note 9, смартфон неустанно сравнивают со всевозможными телефонами. Одним из главных соперников флагмана признан…

Эксперты приступили к тестированию первых прошивок Samsung Galaxy Note 9
Эксперты приступили к тестированию первых прошивок Samsung Galaxy Note 9

В Сети предполагают, что флагман Galaxy Note 9 будет презентован Samsung раньше, чем предполагалось. СМИ стало известно, что эксперты уже начали тесты первых…

Производство Samsung Galaxy S9 обходится дороже, чем Galaxy Note 8
Производство Samsung Galaxy S9 обходится дороже, чем Galaxy Note 8

Цена изготовления смартфона Samsung Galaxy S9 составляет 379 долларов, а Galaxy Note 8 всего 369 долларов. Информацию об этом сообщают сотрудники TechInsights.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости