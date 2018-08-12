Систему охлаждения Samsung Galaxy Note 9 сравнили с прошлогодним Galaxy Note 8

Отмечается, что на смартфонах одновременно запускали тесты и проводили измерения температуры корпусов с помощью инфракрасного термометра.

Как удалось установить, разница между новинкой от Samsung - Galaxy Note 9 и флагманским аппаратом прошлого года Galaxy Note 8 весьма призрачна, если не сказать, что ее практически нет. Эксперты применили для тестирования игру Asphalt 9, стресс-тест 3DMark и бенчмарк AnTuTu. Оба участника испытания перестали быть работоспособными к моменту, когда достигли критичной отметки в 54,5 градусов по Цельсию. Для того, чтобы достигнуть соответствующей температуры в критическом режиме им пришлось работать более 17 минут. После они отключились.

На чипсете Galaxy Note 9 установлен радиатор втрое больше, чем у Galaxy Note 8, потому с возросшей мощностью и нагревом он должен справляться на более высоком уровне.

Также специалисты решили сравнить устройства от Samsung с их главным конкурентом – iPhone X, но сравнивали опять же по вопросам, связанным с охлаждением. Выйти смартфону от Apple победителем удалось лишь в одном из трех испытаний. В стресс-тесте он выключился быстрее остальных – за 14 минут и дошел до температурной отметки в 51,6 градуса.

Николай Офицеров