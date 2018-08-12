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| | Эксперты рассказали главные причины, по которым не заряжается iPhone

Эксперты рассказали главные причины, по которым не заряжается iPhone

Сегодня, 15:22

Там нашлось место и программным сбоям, проблемам с прошивками, плохим аккумуляторам и всему в этом роде. Владельцам техники Apple уж точно найдется что узнать из данного руководства.

 

К главным причинам, по которым не заряжается iPhone, эксперты отнесли программный сбой. Эта причина очень часто приводит к тому, что телефоны от Apple попросту не заряжаются. Скорее всего, это контроллер в iOS, который дает «зеленый свет» на передачу тока аккумулятору. Самый простой способ избавления от проблемы – жесткая перезагрузка.

Проблемы с прошивкой также могут привести к невозможности зарядки телефон. Вероятнее всего, если это случилось, произошел какой-то глюк при прошивке. В таком случае эксперты предлагают несколько решений. К примеру, можно сделать откат до прошлой версии системы или же пойти более радикальным методом и восстановить заводские настройки (не забыв, конечно же, сделать резервную копию данных).

Самым очевидным вариантом, конечно же, является неисправное зарядное устройство. Если iPhone не заряжается, то очень важно проверить, а действительно ли все в порядке с блоком и кабелем.

Эксперты советуют не забывать, что бывают ситуации, когда «глючит» сам порт Lightning. Он может не работать в случаях, если USB-порт на компьютере или ноутбуке (если пользователь заряжает устройство таким образом) выдает недостаточное количество питания. Следует опробовать другое зарядное устройство или, на худой конец, подключить PowerBank.

И наконец, следует упомянуть про неисправные детали, среди которых может быть и батарея, и шлейф. В таком случае вариант остается единственный – как можно скорее нести свое устройство в ближайших «эпл-фикс» центр на диагностику к специалистам.


Николай Офицеров
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