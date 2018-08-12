Жителей России принудят отказаться от Android в 2019 году

Причиной этому могут стать сложнейшие отношения Москвы и Вашингтона, а также введение нового пакета ограничений.

Правительство России в 2019 году может принудить жителей страны отказаться от пользования смартфонов на OC Android, вместо нее им предложат программу Sailfish OS RUS. Такое нововведение коснется работников бюджетных организаций, государственных структур и компаний с 50% долей государственного участия. Для воплощения этого проекта в жизнь власти выделят 160 миллионов рублей. Операционная система Sailfish создавалась сотрудниками фирмой из Финляндии Jolia, большая часть акций которой является собственностью «Ростелекома».

Ранее стало известно о планах компании HTC обновить ряд своих смартфонов до OC Android P. Когда будет выпущено обновление, производитель умолчал.

Никита Готский