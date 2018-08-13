Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

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Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

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| | Специалисты составили 5 смартфонов с самым оригинальным дизайном

Специалисты составили 5 смартфонов с самым оригинальным дизайном

Сегодня, 07:20

Изучив предложения на мобильном рынке, эксперты выбрали некоторые модели, обладающие впечатляющей внешностью.

 

Первые два места в списке смартфонов с наиболее оригинальным дизайном занимают Xiaomi Mi 8 и HTC U12+. Данные аппараты имеют полупрозрачную заднюю панель, что довольно неординарно для нынешних гаджетов. Третий пункт топ-5 специалисты присудили Vivo NEX с выдвижной камерой и внедренным в дисплей дактилоскопический сканер. На четвертом и пятом позициях располагаются Xiaomi Mi Mix 2S и Moto Z3 Play. У первого «фронталка» находится внизу, а второй удивляет боковым сканером отпечатков пальцев и выступающей камерой.

Ранее сообщалось, что смартфоны Samsung ныне можно купить на площадке eBay со скидкой 15%. Акция действует 11-15 августа, цена желаемого товара не должна составлять менее 25 долларов. Прежде дешевле можно было приобрести продукцию фирм Oakley и Worx.


Никита Готский
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