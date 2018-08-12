В России может существенно повыситься цена на мобильную технику

Осенью США могут ввести новые санкции, включая и запрет на товары американского производства, например продукцию Google, Apple и других.

В связи с новыми экономическими ограничениями в России скоро могут существенно увеличиться в цене смартфоны, компьютеры, планшеты и остальная техника. Экономисты указывают на сегодняшний курс валюты, где за один доллар банкиры дают 68 рублей. Национальный дензнак слабеет, что негативно влияет на бизнес. В данный момент многие магазины продают товары по старой стоимости, применяя резервы со складов, но при их окончании им придется делать новые закупки, после чего все ценники вырастут.

Например, вскоре может подорожать Xiaomi Mi 8. Ныне за него просят 30 000 рублей, но производители собираются повысить стоимость модели. Предполагается, что через время он будет реализовываться по цене 35 тысяч.

Никита Готский