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Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

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| | Panasonic решила проблему неприятно пахнущей обуви

Panasonic решила проблему неприятно пахнущей обуви

Сегодня, 12:41

Скоро доступный в продаже продукт оснащен специальной системой, которая способна генерировать гидроксильные радикалы для удаления зловония.

 

Эксклюзивный дезодоратор для обуви, созданный инженерами японской компании Panasonic, появится на прилавках магазинов 20 сентября. Плюс новинки в том, что самые сильные неприятные запахи в обуви она сумеет удалить за очень непродолжительное время благодаря своей технологии. Компания прежде провела исследование среди любителей кроссовок и выяснила, что большая их часть старается бороться со зловонием в обуви, но не всегда довольна полученным результатом.

Дезодоратор MS-DS100 использует частицы иона для растворения и ликвидации неприятных запахов в ботинках. После установки аппарат начинает свою работу, распространяя специальное вещество, утилизирующее запах по всему периметру от пяток до кончиков пальцев. Дезодоратор функционирует от пяти до семи часов непрерывной работы. Заряжается он от мобильного аккумулятора и хранит его можно в той же обуви, не боясь случайной поломки.


Никита Готский
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